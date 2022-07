Malena Galmarini inauguró un espacio de atención al público a disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud en la sede de AySA en Béccar

López, por su parte, declaró: “Fundamentalmente es un beneficio que van a tener todos los beneficiarios y beneficiarias que tengan algún tipo de reclamo que no van a tener que ir más al centro. Van a tener todas sus soluciones acá, tanto de la Superintendencia como de Agencia Nacional de Discapacidad”.

Al finalizar el corte de cintas, Galmarini expresó: “Esto es una manera de estar más cerca, pero por sobre todo de colaborar desde nuestro lugar con la ampliación de derechos, para que esos derechos tengan un impacto real. Lo que estamos haciendo acá es darle la posibilidad a aquellos que necesitan hacer trámites, sugerencias, reclamos, que estén cerca de sus casas, que no tengan que viajar mucho tiempo y gastar dinero en viáticos”.