Tigre y el Gobierno nacional firmaron un convenio de colaboración para beneficio de las iglesias y cultos del distrito

En el Palacio Municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora; y el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, firmaron un convenio que simplifica las inscripciones de las organizaciones religiosas en el Registro Nacional de Cultos, como así también todo el procedimiento inherente a estas solicitudes. Los trámites se iniciarán en las oficinas municipales y no necesitarán de gestores ni intermediarios.

This site is protected by wp-copyrightpro.com