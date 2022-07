Ghi y Katopodis inauguraron el nuevo Parque Lineal Haedo Norte

El intendente Lucas Ghi; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y el ex intendente de Morón, Martín Sabbatella, inauguraron ayer el Parque Lineal Haedo Norte. Se trata de un nuevo espacio ubicado sobre la avenida Segunda Rivadavia, entre la estación Haedo y el Hospital Güemes.

