Tigre: El sistema BUS.CA.DO.R del COT permitió identificar el vehículo con el que huyeron los agresores del futbolista Mauro Schonfeld

Las imágenes muestran el momento en el que, luego de agredir a la víctima, los hombres huyen a bordo de un vehículo por colectora de Panamericana. Con el dominio del rodado y gracias a la herramienta de lectura de patentes, se pudo realizar un seguimiento al vehículo y tras un trabajo de investigación entre la Policía y la Sub División Departamental de Investigaciones de Tigre se logró dar con el domicilio de su titular, en el distrito vecino.

El sistema BUS.CA.DO.R del COT permitió identificar el vehículo con el que huyeron los 3 hombres que balearon al futbolista Mauro Schonfeld a la salida de un boliche en El Talar . Tras un trabajo de investigación, la Policía y la Sub División Departamental de Investigaciones de Tigre logró detener a los sospechosos en un domicilio de José C. Paz.