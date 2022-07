Alumnos de la Escuela Municipal de Tenis participaron del Torneo Nacional de Salta, que reunió a los mejores deportistas del país

Tigre cuenta con la Escuela Municipal de Tenis donde se realizan actividades en los polideportivos General Pacheco, Mariano Moreno, Ricardo Rojas, Gutiérrez, Belgrano, Güemes, Sarmiento, Rincón de Milberg, Delfo Cabrera, Dique Luján, Almirante Brown, San Martín y entrenamiento competitivo para chicas y chicos federados y no federados en el Club Afar Tenis.

Felipe Porta -número 2 del ranking en la categoría Sub 10- alcanzó los octavos de final en single y la final de dobles, junto a su compañero Tomás Herrera; mientras que Eric Ruesja, quien se ubica dentro del top 10 del ranking en la categoría Sub 14, ganó su primer partido de la clasificación y en su segunda presentación cayó con un ajustado resultado quedando muy cerca de acceder al cuadro principal.

Alumnos de la Escuela Municipal de Tenis de Tigre participaron del torneo nacional para deportistas federados disputado en la provincia de Salta. El certamen reunió a los mejores tenistas del país en las categorías Sub 10 y Sub 14.

Los vecinos de Tigre, Felipe Porta y Eric Ruesja, clasificaron al certamen disputado en el norte de Argentina y compitieron con los principales tenistas de las categorías Sub 10 y Sub 14 respectivamente.