El gobierno municipal avanza con la iniciativa “Menos plástico, más sostenibilidad” en los comercios de Escobar

En una segunda etapa se realizarán visitas para reforzar el cumplimiento progresivo de la sustitución o eliminación de sorbetes y/o bolsas de plástico de un solo uso. Luego de un tiempo considerado se avanzará con aplicación de sanciones para aquellos locales que no estén cumpliendo con las ordenanzas.

