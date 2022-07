Los delegados del Sindicato Municipal de Vicente López solicitan se implemente el escalafón

“Para evitar esto, consideramos que lo más sano y civilizado es que los nombramientos políticos sean cargos generales sin estabilidad, y que estos no obstruyan ni se crucen en el camino del personal de carrera, que debe quedar ajeno a los vaivenes de la política de turno, de manera que los empleados puedan proyectar un mejor futuro y jubilarse pasado el tiempo con una categoría que le permita tener un sueldo con un rango ganado y merecido”, concluyeron los delegados del Sindicato Municipal de Vicente López.

