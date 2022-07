Valenzuela celebró el Día de la Independencia en el interior de la Provincia

Antes de seguir camino, visitó el emprendimiento local “Trufas del nuevo mundo”, donde fue atendido por su dueño Tomás, que le mostró cómo se cosecha este fruto de un hongo que tiene fama mundial. “Es un orgullo bonaerense. Me contó que hay 20 mil árboles donde crece la trufa y que se realizó hace poco la primera edición de Trufar, un festival que contó con la presencia de chefs internacionales”, comentó Valenzuela.

En ambas localidades, el intendente e historiador del oeste del conurbano realizó una exposición y reflexión histórica sobre el Día de la Independencia. “Hablamos del sentido de 1816 y de sus diferencias sobre 1810, que fue un evento más porteño y no tan federal”, detalló. Y continuó: “A su vez, conté el pedido que hizo San Martín para poder realizar la declaración de la Independencia y cruzar hacía Perú y comenté el debate que existió sobre si debíamos ser una monarquía o república”.