Palito Ortega cerró la primera edición de “Tarde de clásicos en familia” en Malvinas Argentinas

A partir de las 15 horas, como estaba anunciado, Palito Ortega inició su gran show, parte del “Tour despedida” que se encuentra realizando actualmente. Durante una hora y media, la gente cantó a coro temas como “La felicidad”, “Yo tengo fe”, “Yo no quiero media novia”, “Se parece a mi mamá” y “Un muchacho como yo”.

