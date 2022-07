Más de 250 personas recibieron atención oftalmológica gratuita en Moreno

El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Salud y Ambiente, llevó adelante la campaña “No más cataratas”, en la que se atendieron a más de 250 personas mayores de 60 años con alguna discapacidad visual, que no tienen obra social o cuentan con las coberturas brindadas por el Estado nacional.

