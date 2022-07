Para finalizar, el ministro porteño expresó: “La gente está sufriendo mucho y la clase media está en una situación más que paupérrima. Todos los días aumentan los precios y no nos podemos acostumbrar a vivir de esta manera”.

Además, agregó: “Tenemos que seguir buscando acuerdos aunque sabemos que hay un límite y se llama Kirchnerismo, porque ellos plantean que el éxito de los privados no se festeja y que la libertad no es parte de sus banderas”.

“El gobierno tiene que recapacitar ya que su pelea tiene que ser contra la inflación, la inseguridad y la generación de empleo, no entre ellos. Esperamos que los anuncios de la ministra traigan tranquilidad al país”, afirmó Macri.

Jorge Macri: “La pelea del gobierno tiene que ser contra la inflación, no entre ellos”