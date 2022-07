Persecución fatal Tigre – Campana: Lo último del caso por el equipo de SM Noticias desde América TV

Malena Antonella Chiocconi, de 21 años, es una de las tres víctima fatales del choque en Panamericana que ocurrió en la madrugada de este viernes en Campana. Este domingo desde América TV y A24 analizamos los últimos mensajes que le envió a su madre cuando huía de la Policía junto a varios delincuentes en un auto robado.

Según consta en los videos de cámaras municipales, todo inició pasadas las 3:30 de la madrugada cuando personal del Centro de Operaciones Tigrealertó a una patrulla sobre la presencia de un auto en una actitud sospechosa.

Con los policías detrás, el conductor del Volkswagen Vento aceleró y escapó. Tras kilómetros de persecución por la ruta Panamericana, el auto habría reventado un neumático a causa de los reductores de velocidad del peaje, para terminar estrellándose contra un camión que estaba detenido en la banquina. Asimismo se investiga si hubo disparo de armas de fuego de los efectivos policiales a los neumáticos.

El auto se incendió y murieron tres de los ocupantes.

Tras el fatal desenlace, la madre de la joven -ambas oriundas de San Fernando- acudió al lugar del hecho para saber si una de las personas fallecidas era su hija, escenario que fue confirmado. “Era la primera vez que veía a ese chico. Aceptó la invitación, me dijo que fueron a tomar algo a San Miguel. Que estaba bien”, contó a los medios ese día, aunque SM Noticias pudo saber que el automóvil nunca ingresó al distrito de San Miguel, ya que no consta en los registros de las cámaras lectoras de patentes.

“Mi hija me mandó un mensaje a las 4:30 de la mañana. Me dijo: “Mamá, estoy llorando, nos persigue la Policía y no sé por qué’. Ella quiso bajarse del auto y no se lo permitieron. Se ve en las cámaras que ella quiso bajarse y no la dejaron”.

Malena, vivía con su madre en el barrio Mil Viviendas de San Fernando y estudió en el Colegio Leopoldo Lugones.

Quien conducía el vehículo era Joel Galván, de 25 años, conocido como “el Gordo”, quien contaba con antecedentes penales y una liberación reciente tras una detención.

El otro fallecido fue identificado como Joaquín Fernández, de 23 años; mientras que Maico González, de 16 años, sigue internado en grave estado.