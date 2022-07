Le suspendieron la licencia al violento que le pegó a una mujer en Acceso Oeste

Lo decidió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El sujeto había golpeado a una mujer en plena autopista Acceso Oeste por una discusión de tránsito tras un siniestro vial leve.

El viernes se conocieron las imágenes de un hombre que, luego de chocar su vehículo contra una camioneta conducida por una mujer, se bajó, discutió y la golpeó, e insultó a otros conductores que le reprocharon su accionar. Sucedió en la autopista Acceso Oeste, a la altura de Ituzaingó, y las imágenes fueron aportadas por un conductor que venía detrás y pudo registrar toda la escena manifiesta de violencia vial, agravada por tratarse de un hombre contra una mujer.

Según publicó en un comunicado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el violento tiene radicada su licencia de conducir en CABA, y luego de conocer el hecho, el organismo del Ministerio de Transporte y el gobierno porteño decidieron suspenderlo y deberá ser reevaluado con un examen psicofísico.

En su cuenta de Twitter, el director ejecutivo del organismo, Pablo Martínez Carignano, publicó una captura de la licencia del hombre identificado como Alfiret Nagus. “Este conductor es el ejemplo de lo que no queremos ni podemos admitir más en las calles y en la vida. No podemos seguir tolerando ni la violencia vial ni la violencia de género. Agradecemos la rápida respuesta del gobierno porteño para suspender de manera conjunta a esta persona violenta que no respeta a las mujeres y a la seguridad vial”, agregó el funcionario en el comunicado.

El pedido de suspensión surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que permite la suspensión provisoria de la licencia de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.