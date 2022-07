Un comisario de la Policía bonaerense mató a un motochorro e hirió a otro en Merlo

En la causa interviene el personal de la Unidad Funcional de Instrucción 5 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la fiscal Marisa Monti, quien tomó declaración a la víctima y resolvió no adoptar temperamento por considerar que actuó en legítima defensa.

Las fuentes señalaron que la motocicleta no poseía pedido de secuestro y que los 2 heridos fueron trasladados al Hospital Municipal Eva Perón y al Hospital Héroes de Malvinas, donde recibieron la atención médica y quedaron con custodia policial.