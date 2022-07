Viral: Lo quisieron estafar por Whatsapp y les tendió una trampa con un ingenioso comprobante

“Me trataron de estafar con el Whatsapp de un amigo, y como estaba prevenido, me divertí un rato”, exclamó el joven en las redes sobre lo sucedido. El Tweet en el que se relató este hecho ya cuenta con más de 5.000 Retweets y más de 92 mil “Me gusta”, además de cientos de comentarios sobre lo sucedido.

Al ser contactado por los estafadores, vís mensaje de la popular app, los estafadores le solicitaron al joven que realice una transferencia bancaria de $65.000, bajo la excusa de que no podían ingresar al home banking, pero que tan pronto como pudieran se la reintegrarían.