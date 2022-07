El presidente entregó la casa 50 mil construida por el gobierno nacional durante los 2 últimos años

“Para que estas casas puedan existir, hacen falta de Estados”, señaló el presidente, y añadió: “Estas casas no las hacen los bancos. Cuando las hacen los bancos, los créditos se llaman UVA y la gente se queda hipotecada de por vida”.

“Siempre digo que no hay momento más gratificante para mí que el momento en que entrego una casa a una familia. Tener un techo es tener un lugar donde poder vivir dignamente, donde poder ver crecer a sus hijos en tranquilidad y en paz. Es la posibilidad de ser parte de un barrio para vivir comunitariamente compartiendo”, señaló Fernández, acompañado por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.