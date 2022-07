San Fernando celebró el Día de la Independencia

Por su parte, una de las alumnas, Victoria, señaló sobre el evento: “Fue divertido, lindo, cuando hablaron fue emotivo. Cuando bailaron me encanto, los vestidos, toda la vestimenta de la época, me pareció grandioso”.

Mariela, que acompañó a su hijo expresó: “El acto me gustó mucho, fue ameno, hubo palabras de unión; que es lo que necesitamos en este momento en el país”. Y sumó: “Tenemos un país maravilloso, con mucho potencial humano que es lo más importante”.