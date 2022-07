Tigre plantó más de cinco mil árboles nativos para promover un ambiente más sustentable dentro de la comunidad

Los trabajos, a su vez, se realizaron en la renovada senda aeróbica “El Castillo”, en Ricardo Rojas; en rotondas; el camino arroyo El Claro; en Arribeños, entre avenida Italia y Loreto; y en avenida Villanueva, en Dique Luján. Se prevé que la colocación de ejemplares se extienda en la zona de arroyo El Claro, iniciando en avenida Agustín García -ex Ruta 27- y en diversos sectores del partido durante todo el año.

This site is protected by wp-copyrightpro.com