Santilli visitó José C. Paz y le respondió a CFK: “Agrede a quien no la vota”

El diputado nacional Diego Santilli visitó José C. Paz en el marco del Día de la Independencia y acompañó a los dirigentes locales en la organización de un locro para vecinos del distrito. En este sentido le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández, quien el viernes manifestó que la Ciudad de Buenos Aires no produce dólares.

Junto a Santilli estuvieron presentes el dirigente Ezequiel Pazos y los concejales de Juntos por el Cambio Alexis Lívora y Susana Ulloa, quienes se encargaron de la recepción de los invitados, previo a la visita del diputado.

“Cada vez que vengo a José C. Paz me encuentro con mucha tristeza y dolor por la falta de trabajo y que le plata no alcanza para llegar a fin de mes”, expresó Santilli y remarcó los “problemas estructurales” que se viven en la provincia. “Desde la vuelta de la Democracia siguen y aquí se necesitan cambios estructurales en donde año a año podamos ir creciendo y mejorando”, agregó.

“En la provincia de Buenos Aires, 128 de 135 municipio tienen actividad agrícola-industrial, que generan muchos puestos de trabajo”, indicó el diputado y agregó: “la gente nos pide laburar, poder salir adelante y que nuestros hijos tengan educación de calidad”.

“La inseguridad en todo el conurbano es una de las principales preocupaciones, aunque la inflación está lastimando fuertemente a todos. El 17 por ciento de los trabajadores formales viven en la pobreza”, manifestó. “De una vez por todas espero que este gobernador (Axel Kicillof) tome la decisión de enfrentar a los delincuentes”, dijo.

En tanto, no escapó a opinar sobre la frase de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires no produce dólares. “Lamento que esté tan mal informada, porque CABA exporta servicios e industria del conocimiento, así como es entrada de divisas por el turismo”, indicó. “Tal vez lo hace exprofeso de agredir a aquellos que no los votan”, agregó.

Por su parte, Ezequiel Pazos indicó: “La gente está preocupada y tiene incertidumbre. Esta semana fue trágica porque hay gente que puede darse el lujo de guardarse una semana, pero hay otros que viven el día a día y si no venden no comen”.

“Con una Argentina donde el dólar no para de aumentar y una inflación descontrolada, se estaría haciendo difícil poder vivir porque no se puede planificar”, expresó. “Hay que estar preparados y tener buenos planes de gobierno por si la gente decide que al Colo (Santilli) y a Horacio (Rodríguez Larreta) les toque ser parte de la transformación”, finalizó.