Viviendas sociales: Selci pone en marcha un proyecto de obras

No será la única obra que tendrá como protagonista a la avenida Vergara, ya que en el corto plazo comenzará una megaobra que transformará dicha artería en un Nuevo Corredor Urbano de 7 kilómetros de largo, que apunta a generar progreso en la ciudad y un mejoramiento del espacio público y comercial.

Selci remarcó que “hace 15 años que no se construye vivienda social en Hurlingham”, y que “Gracias al apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires podemos dar respuesta a la demanda de una vivienda digna para nuestros vecinos”.

El intendente de Hurlingham, Damián Selci, anunció este viernes la reanudación de las obras para la construcción de viviendas sociales. Al respecto, el mandatario, cuya gestión no descansa, contó que “esta obra es un proyecto de viviendas sobre la calle Vergara que empezó y se paralizó hace muchos años”.