“Esto pasa particularmente en el PJ local, son autoridad porque tienen el sello, pero no la tienen y no representan a nadie”, lanzó. “Hay mucho dirigente por decreto, que cayeron en paracaídas o elegidos con la dedocracia, por eso en la última interna del PJ, de 26 mil afiliados solo votaron 5 mil”, añadió.

En tanto, al ser consultado de por qué la familia de Elsa Báez no recurrió al Partido Justicialista local para el homenaje, el concejal disparó: “Perón decía que autoridad puede ser cualquiera, pero tenerla es lo más difícil. Hoy hay muchos que son autoridad, pero no la tienen”.

“A su hija, Liliana Cascardo, la conocí en 2008 y tenemos muy buena relación desde entonces. Hacía años que no la veía y ella me contactó para presentar el proyecto de declaración para homenajearla”, comentó. “Me llenó de orgullo y de honra su llamado”, agregó.

El concejal Andrés Salvaggio fue el responsable de presentar el proyecto de homenaje para la dirigente peronista Elsa Báez, quien falleció el pasado 9 de junio. El edil comentó cómo llegó la familia de la mujer a él y dio su visión sobre el Partido Justicialista local y de cómo hay referentes en San Miguel que no representan los ideales del movimiento.

Andrés Salvaggio sobre los dirigentes del PJ local: “Tienen el sello, pero no la autoridad”