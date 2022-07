Nueva jornada de limpieza en la costa de Vicente López

El Municipio de Vicente López trabaja desde hace años en la gestión ambiental. Para ello, realiza constantemente no solo la limpieza de la costa, sino también distintas actividades para lograr la concientización de los vecinos y visitantes. El año pasado se pudieron recuperar 5000 kilos de residuos junto a más de 500 vecinos y distintas organizaciones. Además, el Municipio incentiva los programas Día Verde y Punto Verde para recolectar residuos reciclables en los distintos barrios.

This site is protected by wp-copyrightpro.com