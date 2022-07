Cooperativas de la economía popular tigrense recibieron sus matrículas

Luz Méndez del barrio Las Tunas recibió el beneficio por la cooperativa “La Pacha” y dijo: “Estamos muy contentos y orgullosos. Venimos trabajando hace seis años y el reconocimiento de la matrícula y de los libros permite cerrar esta formación que venimos haciendo”. En tanto que Carlos Beltrán de la cooperativa “Talleres Sociales de Las Tunas”, comentó: “Este reconocimiento es muy importante para nosotros porque somos 12 familias, y a veces no podíamos entrar a una empresa o a los barrios porque no tenemos un certificado o un papel”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com