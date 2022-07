Cerruti: “El programa económico fue ratificado y sigue su rumbo”

Cerruti también se refirió al aumento de la inflación en el país y en el mundo. “Este gobierno lo toma como prioridad y sabe que hay una batería de medidas que hay que tomar y en simultáneo. No es solamente una medida, la inflación, además de ser multicausal en la Argentina, lleva muchos años y tiene ahora un componente externo muy fuerte”, explicó.

