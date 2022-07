Primer aniversario de la Sociedad de Fomento de Barrio Evita

Xoana Rodríguez referente de la sociedad de fomento nos cuenta un poco sobre la recuperación del espacio: “Son muchas las cosas que pudimos hacer desde acá y con una pandemia, no es poco lo que logramos, estamos hace ya casi dos años. Recuperamos un espacio en medio de una pandemia, para nosotros es una alegría inmensa haber llegado hasta acá y tener el reconocimiento de todos”.

Hoy en día el espacio brinda diversas actividades y servicios para la comunidad, entre ellos un merendero, escuelita popular, taller textil, apoyo escolar tanto para primaria como para secundaria, clases de rock, yoga, make up artístico, taller de circo y recreación para las infancias.