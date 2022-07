Violento y cobarde: Golpeó a una mujer tras un accidente en Acceso Oeste

Mientras se espera que las autoridades identifiquen y detengan al agresor, SM Noticias constató que no solo se trata de un violento sino también de un conductor imprudente, con una multa de tránsito en proceso judicial por el monto de 22 mil pesos, por exceso de velocidad en Mar del Plata. El automóvil está radicado en Moreno.

La violencia desmedida y criminal quedó expuesta gracias a un conductor que grabó la escena, no solo la empujó contra su vehículo, sino también le propinó un gancho al estómago.