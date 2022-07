Morón lanzó los Juegos Deportivos Estudiantiles

Durante la presentación, Lucas Ghi destacó que las propuestas “están orientadas a chicos y chicas de escuelas secundarias, tanto de gestión pública como privada para favorecer la práctica deportiva, el intercambio, la participación y todos los hábitos virtuosos y saludables en relación al deporte”. “Los juegos no tienen un espíritu competitivo, en todo caso lo que persigue es lo recreativo, lo lúdico, lo participativo y lo formativo. Pocas cosas nos ayudan a crecer y a incorporar valores y principios como los juegos y el deporte”, concluyó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com