Asumió la nueva conducción de la UOM Morón encabezada por Rubén Andrada

La jornada tuvo en reiteradas oportunidades nostalgicos homenajes a la figura de Agustín “Piraña” Colovos, joven referente sindical, ex secretario general adjunto de la UOM Morón y fundador de la Agrupación José Ignacio Rucci, quien falleció en el mes de abril a los 44 años.

“Tenemos un gran equipo, con compañeros muy preparados, con muchas ganas, y con la voluntad política, por lo que la reconstrucción no será difícil”, manifestó el metalúrgico.