Manzur se reunió por primera vez con Silvina Batakis desde que asumió como ministra de Economía

A su vez, la ministra ratificó que en las próximas horas completará la conformación de su gabinete en el Palacio de Hacienda. “En estos días voy a estar terminando de convocar a algunas personas que tienen que dejar sus funciones. No podemos dejar sin firma a los distintos organismos donde se desempeñan en la actualidad, porque lo que no puede pasar es que el Estado se detenga”, explicó.

