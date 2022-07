Motochorros recargados: Asaltan con una ametralladora a un vecino de Merlo

De momento, no trascendió si los motochorros fueron identificados y detenidos.

Los robos de motochorros ya son moneda en la provincia de Buenos Aires, y no sorprenden. Pero este en particular llama la atención por el arma usada por los delincuentes: Una ametralladora. Ocurrió en la calle Garay, en Merlo Norte, y quedó grabado por una cámara de seguridad.