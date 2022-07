Autoridades y referentes del Pro de la Primera Sección se reunieron en San Fernando

Por su parte, Abella, resaltó la idea de estar en el territorio en este momento complejo para los bonaerenses. “Tenemos una Primera muy grande, muy distintas localidades, todas realidades distintas y con una pobreza muy importante”. Y agregó: “Eso tiene que hacernos estar electoralmente presentes, estar casa por casa, que nos conozcan personalmente, no por un cartel”.

Intendentes, concejales, consejeros escolares, legisladores provinciales y referentes territoriales de la Primera Sección Electoral se reunieron en San Fernando para debatir temas de gestión y estrategias electorales para seguir formando y construyendo un equipo que sea alternativa en municipios en los que todavía no gobierna el espacio político.