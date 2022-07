La visión desde los espacios locales frente a los cambios en el gabinete nacional

Los trabajadores de la economía popular en pandemia, fueron el primer anillo con la sociedad en los momentos más críticos, todo el trabajo territorial realizado fue esencial en este contexto atravesado. Nosotros recorremos el territorio y reconocemos el trabajo de las/los militantes como una red importante de hacer, de aprender, donde el Estado nacional audita. Hace muchos años que venimos haciendo, sosteniendo, acompañando a la gente en los barrios, tenemos claro que cada una/o que recibe un plan de ayuda debe vincularse al estudio o al trabajo. Seguimos apostando al saber para el trabajo de hoy, para que todas y todos tengan laburo y puedan realizarlo. No desconocemos que hace varios años que el mundo aplica planes, busca otras formas, los agranda, los achica, siempre ligados a serios problemas sociales, como la desocupación, la inequidad en la distribución de la riqueza, los problemas ligados a las deudas internacionales, las malas gestiones, el derrame que nunca se derrama, solo agranda el vaso. La nueva ministra habló de estrategias en este sentido también. No nos corremos del tema, pero lo focalizamos en trabajar, aprender, hacer y apoyar.

