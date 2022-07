Jorge Macri se reunió con jóvenes para conversar sobre la Ley de Alquileres

Al finalizar, Jorge Macri les expresó a los jóvenes: “La salida está acá y tenemos que encontrarla juntos. No nos resignemos a creer que las cosas no pueden mejorar. Vamos a estar siempre cerca suyo para acompañarlos en ese camino”.

Por su parte, Ferrario declaró: “Para los jóvenes es cada vez más difícil irse a vivir solos e independizarse y tener un trabajo hoy no asegura que puedan hacerlo. Acompañarlos y trabajar para que puedan progresar, tener oportunidades en la Ciudad y elegir dónde quieren vivir tiene que ser nuestro norte, y para eso vamos a seguir trabajando”.

En el Mercado de San Nicolás, se realizó un encuentro entre jóvenes sub 30 años; el ministro de Gobierno, Jorge Macri; y el vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, para conversar sobre la Ley de Alquileres y otras problemáticas que enfrentan a diario.