Galmarini y Andreotti recorrieron las obras para vincular a 300 hogares de San Fernando a la red de cloacas

“En resumen, lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto el Estado nacional, el municipal y los organismos de crédito internacional para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Una de las mayores importancias que tiene este programa es poder llegar a aquellos hogares donde no pudieron hacer la obra porque tenía un costo alto. Creemos que con la inversión tanto en agua potable como en cloacas, estamos invirtiendo en el mediano y largo plazo en la salud de la población y con eso también se invierte en la producción y en la economía del país”, concluyó la presidenta de AySA.

Juan Marcelo, capataz de la obra, detalló: “Estamos realizando las conexiones internas de cloaca. La gente no se hacía la conexión por un tema económico y ahora pueden acceder a hacerlo por el plan que impulsó AySA con el Municipio.” En tanto Yanina, cooperativista que trabaja en la parte técnica y social, agregó sobre cómo reciben las obras las vecinas y vecinos: “Están súper contentos porque todo es gratuito. Cuando emprendimos esto, la gente se puso feliz porque no lo había podido hacer por un tema económico”.

Por su parte, Claudia, vecina del barrio, celebró la oportunidad de poder conectarse al servicio: “Siempre viví en el mismo lugar. Muy contenta porque nunca había pasado algo así, de que nos ofrezcan hacer gratis las cloacas. Me salía muy caro porque es muy largo el terreno, por eso nunca lo hice. Trabajaba solo mi marido, era la única entrada que teníamos y no podíamos hacerlo”.

Luego de conversar con las vecinas y vecinos beneficiados, Galmarini expresó: “Estamos avanzando rápidamente en este programa con el que llegamos a las casas. Si nosotros solamente hacemos las redes primarias y secundarias, incluso si hacemos obras tan importantes como el Sistema Riachuelo o la ampliación de la Planta Norte de San Fernando, si luego los vecinos no pueden hacer la vinculación a sus hogares, lo que hacemos es ficción. Hoy estar en San Fernando, con Juan Andreotti viendo cómo avanzan estas obras en barrios RENABAP, emergentes, o que no tienen todavía una alta consolidación de la red urbana, para nosotros es importantísimo. Es cuidar la salud de nuestras vecinas y vecinos, el medioambiente y su infraestructura”.

Los trabajos se enmarcan dentro del programa “ConectarT”, impulsado por la AySA y destinado a la vinculación de hogares vulnerables a la red del servicio de agua potable y de cloacas que se encuentren dentro del radio servido de la empresa, que es la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Este proyecto es financiado por el Banco Mundial y, a través de un convenio de cooperación entre AySA y el Municipio, las obras son realizadas por cooperativas de la zona sin costo alguno para las usuarias y los usuarios. El objetivo de esta iniciativa que lleva adelante la empresa es lograr que aquellos hogares que ya tienen disponible desde hace algunos años la red frentista de agua o de cloacas, y que por motivos económicos todavía no pudieron hacerlo, puedan finalmente conectarse a la red.