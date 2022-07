Valenzuela: “Todos tenemos que mirar más a la Provincia real”

Durante su estadía en Saladillo, almorzó en Cazón, un pueblo que tiene un vivero con más de 1 millón de árboles, y caminó las obras que Salomón y equipo están haciendo en el Centro Administrativo Municipal. Además, conoció los secretos de la “Fiesta de la Galleta de Piso”, un evento provincial tradicional en el que los productores locales dan a conocer su producto más emblemático. Al respecto, el mandatario bonaerense señaló: “En la panadería ‘La Nueva Rivadavia’ me mostraron cómo se elabora artesanalmente esta galleta, que se destaca por hacerse en el piso del horno de barro. Una exquisitez para acompañar fiambres”.

“Caminar la Provincia y escuchar a los bonaerenses es clave para entender la realidad de este gran territorio y así poder construir una alternativa política real”, aseguró Valenzuela, quien hace días apareció según una encuesta como el intendente con mayor imagen positiva del conurbano. Y agregó: “Compartir miradas con los referentes y políticos locales también es muy importante porque cada iniciativa puede ser replicada para mejorar la vida de los vecinos. Mirar de cerca es entender que no hay una sola Provincia. Debemos mirar a las provincias que coexisten dentro de la Provincia, es reconocer su identidad conformada por muchas identidades locales o regionales. Es Banfield y Tordillo, Caseros y Rauch, La Plata y Pinamar. La fuerza es la diversidad y un pueblo que empuja para adelante”.