Segundo Cernadas: “El turismo debe ser central en el desarrollo de Tigre”

Con la presencia del presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Lucas Delfino, se realizó en el Concejo Deliberante de Tigre un encuentro con prestadores turísticos locales para compartir estrategias para el desarrollo de la actividad a nivel local. El evento no solo permitió conocer el trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, sino debatir problemáticas puntuales de Tigre para mejorar e impulsar al distrito en un rubro que puede crecer mucho más.

This site is protected by wp-copyrightpro.com