Violento asalto de un motochorro a una maestra en Ituzaingó

Los vecinos asistieron a la educadora, y además subieron a redes sociales el video del robo, para alertar a otras posibles víctimas. Además, difundieron la patente de la moto en la que se movilizaba el ladrón, para que con ese dato, la Policía tome cartas en el asunto, algo que no pasó, porque el ladrón permanece prófugo.

La delincuencia no da tregua en la provincia de Buenos Aires. Los vecinos continúan sufriendo este flagelo cotidianamente, y quienes deben brindar una respuesta a esta problemática, una vez más, parecen no estar a la altura de la circunstancia.