Se inauguró en Escobar el primer parque solar de la Argentina

“Hablar de ambiente también es hablar de desarrollo”, expresó. “Por eso no es un tema para abordar de costado sino en profundidad, y este parque solar se trata de eso”, dijo el alcalde, y sentenció: “hay que redoblar los esfuerzos, trabajar por nuestro futuro y el de las generaciones que vienen”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com