Morón costeará viajes de egresados a estudiantes de sexto grado de escuelas públicas

El intendente Lucas Ghi expresó que “tenemos mucha ansiedad de ponerlo en funcionamiento. En el transcurso de agosto sale el primer contingente, obviamente acompañados por adultos y profesionales”. Y agregó que “fundamentalmente el deseo es que la pasen bien, que disfruten y terminen una etapa importante de su vida como es la escuela primaria para adentrarse en otro momento no menos importante, que es la escuela secundaria”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com