Más de un millón de pacientes fueron atendidos por el sistema de salud de Malvinas Argentinas en lo que va del año

Para el doctor Daniel Caiña, director general de Hospitales, “los números son exorbitantes, son datos que nos tienen asombrados”, y explayó: “En el Hospital de Trauma se han internado durante el semestre 57 mil 760 pacientes, de los cuáles, casi 16 mil 323 -que representan el 28,2 por ciento- no viven de Malvinas Argentinas. Esto quiere decir que Malvinas está dando respuesta a gente que no es solamente del distrito”.

Las cifras fueron tomadas a partir del mes de enero. Este estudio incluye a las personas que fueron atendidas en Guardia, Pediatría, Materno, el Polo Sanitario y Oftalmología. Entre los datos obtenidos, en el Hospital de Trauma, el 28,2 por ciento de los pacientes que recibieron atención médica no reside en el municipio malvinense.