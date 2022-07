Anses: ¿Quiénes quedan por cobrar los 9 mil pesos del bono de refuerzo?

Pero, ¿qué pasa si el beneficiario no tiene tarjeta de débito? El cobro podrá realizarse en efectivo a través del Banco Nación, con la billetera virtual BNA+. Dentro de la aplicación se puede generar un código de verificación de 8 dígitos que permite crear una orden para poder realizar la extracción.

Al respecto, volvió a recordar que el cobro se acredita de manera automática y no hay que hacer ningún trámite adicional para recibirlo.

“Es importante que entiendas que el dinero no vuelve a Anses ni se lo queda el banco, va a estar siempre disponible en tu cuenta para vos”, aclaró la titular de organismo, Fernanda Raverta .