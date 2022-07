Julio Zamora y el embajador de Estados Unidos, presentes en la despedida a los atletas del Hacoaj que participarán en los Juegos Macabeos

El diplomático Marc Stanley señaló: “Vine hoy al Club Náutico Hacoaj de Tigre a despedir a los atletas que van a participar de la competencia en Israel. Además, recorrí las instalaciones y el club es hermoso. Es la primera vez que vengo acá a Tigre y absolutamente voy a volver a conocer más del distrito. Mi hijo vino unas horas antes y me mandó una foto diciendo “Tigre es increíble”, así que muy entusiasmado por volver”.

Los Juegos Macabeos o los Juegos Maccabiah, es un evento deportivo similar a los Juegos Olímpicos pero reservado para atletas judíos o atletas ciudadanos del Estado de Israel, aunque no sean judíos. El movimiento Maccabí se creó en el año 1895, cuando el primer club deportivo para judíos se formó en Constantinopla, y su nombre proviene de Judas Macabeo. La organización no solo trabaja hoy en día en el ámbito deportivo, sino que lo hace también en el educacional, cultural y social.