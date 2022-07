Entrega de lentes del programa “Visión para la inclusión”, en el polideportivo de Tierras Altas-Tortuguitas

Micaela Ferraro, comentó: “Este es el primer proyecto que pudimos hacer desde la formación de este equipo, porque construimos una herramienta que no existía. Acceder a un examen visual es una posibilidad que ponemos en valor”. “Es el Estado nacional el que brinda la herramienta para que el gobierno local, que es el que los conoce a ustedes, les pueda alcanzar los anteojos que necesitan”.

“Visión para la inclusión” busca llegar a vecinos y vecinas de 40 a 65 años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que no poseen cobertura médica. Luego de presentarse en alguno de los operativos itinerantes de diagnósticos de agudeza visual, que se realizan en las localidades y ciudades del distrito, se los invita a la entrega de lentes.

Se otorgaron 688 ejemplares a vecinos y vecinas entre 40 a 65 años de edad, que no poseen cobertura médica. Estuvieron presentes Noe Correa, Micaela Ferraro y Verónica Lorenzo.