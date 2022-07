Desde Nuevo Encuentro, afirman: “Lucas Ghi es el candidato natural para la continuidad del proyecto en Morón”

En cuanto al presente que vive la Argentina, las y los militantes del espacio kirchnerista hicieron hincapié en la necesidad de profundizar el carácter inclusivo de las políticas públicas, que garanticen más derechos y mejor calidad de vida para los sectores con menos recursos. “Está claro que nuestro gobierno nacional debe animarse a más para cumplir con el mandato de 2019 y hacer lo que vinimos a hacer. Debemos trabajar para que ningún trabajador ni trabajadora viva bajo la línea de pobreza, para reducir la desigualdad y para fortalecer el rol del Estado como motor del desarrollo económico, de manera que el crecimiento que se vislumbra no se lo quede un puñado de inescrupulosos, que repiten la ilusión de un derrame que nunca llega”, sostiene el documento que elaboró la militancia durante la jornada.

“Somos una fuerza nacional, popular, democrática y transfeminista, que gobierna uno de los distritos más importantes del conurbano”, sostuvieron, y reafirmaron la necesidad de continuar por el rumbo iniciado en diciembre de 2019 por la gestión del gobierno municipal, “con la responsabilidad de gobernar y el compromiso de asumirnos militantes de la vida, la solidaridad y la igualdad”. “Si bien no debatimos puntualmente sobre candidaturas en este plenario -sostuvo Martín Sabbatella, en su discurso- no tenemos dudas de que Lucas Ghi es el candidato natural para garantizar la continuidad de este proyecto y quien mejor representa los intereses de las y los vecinos de Morón”.

“La suerte de la inmensa mayoría del pueblo argentino depende de nosotros y nosotras, de la capacidad que tengamos para revisar y corregir errores y retrasos y para fortalecer el proyecto nacional y popular que fundó Néstor y lidera Cristina. Debemos ser tan conscientes de la dimensión y la decisión arrasadora y excluyente de la derecha, como de las urgencias de los millones de argentinos y argentinas que no pueden esperar más. Y desde esa convicción, con la fuerza militante y transformadora que nos caracteriza, ser protagonistas centrales en la construcción de un Morón, una provincia y un país más justos, inclusivos, solidarios, democráticos y populares”, expresaron durante el congreso militante.