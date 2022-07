Cristina y el uso quirúrgico del pentotal sódico

La imagen de Cristina ladeada por dos intendentes, uno fanático e irreflexivo a la derecha, el otro conciliador dialoguista, duhaldista , peronista, a la izquierda, desliza claramente dos mensajes subliminales principalmente para la dirigencia política y gremial en general.

1. Me apoyo en los intendentes para ir definitivamente por los planes sociales que es lo que necesito para hacer política directamente y concentrar más poder.

En este juego actual está claro que los intendentes pesan más que el propio presidente y su gabinete de ministros. El kirchnerismo que se ha caracterizado por la construcción de poder territorial considera que la combinación de planes sociales e intendencias garantizan el engranaje principal de una estructura de férreo gobierno sin discusión que es lo que se intenta imponer.

2. El pentotal sódico dialéctico de adormecer a los propios y principalmente a la oposición la que se encuentra inmovilizada bajo un efecto hipnótico, que hace que por las venas no circule sangre, privando al cerebro de flujo sanguíneo a tal punto que no salen de discursos aniñados imbéciles y autorreferenciales como aquel que sueña con volver -desde luego de la mano de Cristina- a jugar un segundo tiempo aunque sea de aguatero.

En un discurso se destacó un intendente que, con lenguaje futbolero, hablo de ganar como causa principal de la política y no de gobernar levantando como enemigo nuevamente, y esa es la consigna al necesario y siempre útil a pesar de ser un gobernante inútil a Mauricio Macri para que el escenario político quede como hasta ahora, Cristina- Macri, fórmula infalible responsable de la triste realidad que es la única verdad como dijera Perón.

No es Guzmán, no es el mercado, no son los trabajadores, no es la CGT, es la política de los últimos años la responsable de una argentina con la mayor cantidad de pobres, de analfabetos y el aparato productivo totalmente quebrado y diezmado.

La VP de “Perón vuelve” pintada antaño con carbón en las paredes ,ahora es reemplazada por la VK. No sé si esto quiere decir “Kropotkine vuelve”, pero lo cierto que es una franca estrategia de despersonalización del peronismo que conlleva lentamente a su desplazamiento en la historia por el kirchnerismo.

Estos juegos distractorios muy inteligentes impulsados por la vicepresidente encubren la verdadera estrategia que es la de ganar tiempo hasta que el poderoso de Sudamérica defina a su presidente. Si Lula resulta vencedor de la contienda electoral, Cristina contará con respaldo suficiente para asumir la totalidad del poder e incluso posiblemente la presidencia y cumplir así su sueño de igualar la hazaña lograda por Perón de registrar tres mandatos, hecho que le permitiría salir del eclipse solar que representa en su vida la palabra Evita.

Lo cierto es que discursos de izquierda, de centro o de derecha no logran que el país avance y salga del lodazal en el que actualmente se encuentra.

Mientras eso sucede la respuesta se sigue buscando en economistas o políticos que asiduamente se reportan a la embajada americana. Un Baiden complaciente deja que digan y anuncien lo que quieran, pero está claro que económicamente siguen el rumbo que el país del norte en la región impone.

Viendo la película completa, después de tantos relatos de historias épicas lo cierto que el discurso de hoy dejo establecido algo impensado por un gobierno que se dice revolucionario, nacional y popular, que anuncia el desplazamiento de su moneda dando lugar a la doble moneda hecho que abre la puerta a la perdida de la soberanía monetaria.

La consulta a la Fundación Mediterránea y los diálogos que se dejaron entrever son la cara y seca de la misma moneda, que lleva sin duda la firma de Domingo Cavallo. De nada vale apelar a la liturgia si esta realmente no se la siente.

Hoy algunos aplaudieron y otros enmudecieron síntoma que demuestra que la anestesia es total para la política nacional.

Por Victorio Pirillo