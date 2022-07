Morón celebró el 22 aniversario de la Casa de la Memoria y la Vida

El 1 de julio de 2000, la Casa de la Memoria y la Vida fue fundada por el entonces intendente Martín Sabbatella y se convirtió en el primer espacio en toda Latinoamérica para promover el ejercicio de la memoria colectiva sobre la historia reciente y la defensa de los derechos humanos. En 2015 el Predio Quinta Seré fue declarado lugar histórico nacional por iniciativa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

