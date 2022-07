Juan Andreotti acompañó a adultos mayores en un “Taller de Tecnología”

Y agregó: “Todas las funciones que tiene como la cámara, WiFi, las aplicaciones, las aprendemos de a poquito porque tenemos unos profesores con paciencia. Lo principal que tenemos que hacer sobre todo es pagar cuentas y gestionar otro tipo de cosas que no sabemos. Sobre todo así acompañamos a los nietos, que en general siempre lo hicimos de otra manera, como por ejemplo las cosas de la escuela y estar al tanto de las novedades. Con la gente del ‘poli’ no tengo ninguna queja, siempre están acompañándote cuando tenés un problema personal y en los dolores, están presentes”.

Una de las asistentes al curso, Mabel, dijo: “Estamos aprendiendo a usar la tablet que nos regalaron, que está muy buena. Para la gente adulta como nosotros es bueno aprender tecnología, que suele costarnos y le tenemos un poco de miedo, y a veces no queremos incomodar a nuestros nietos que generalmente están alrededor nuestro. La verdad que estamos muy contentos con la tablet”.

El intendente Juan Andreotti recorrió la actividad acompañado por el secretario de Deportes, Carlos Traverso. El funcionario a cargo de las capacitaciones expresó: “Esta actividad surgió después de la entrega de las tablets realizada por el Municipio junto al ENACOM. Estamos dictando en el Polideportivo 4 cursos de Tecnología, donde los profesores incentivan a la utilización no solamente de las tablets, sino que pueden venir de todo San Fernando con sus celulares y computadoras para que los adultos mayores puedan estar comunicados que es tan importante, no sólo para conectarse a las redes sino en cuestiones tales como pagos, cobranzas en ANSES o turnos en diferentes lugares”.