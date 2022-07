Alicia Aparicio recibió en el Congreso de la Nación a jóvenes del Frente Renovador de San Fernando

Los jóvenes se mostraron muy entusiasmados con poder dar a conocer sus dudas y opiniones sobre temáticas que los interpelan. “Tocamos temas que nos atraviesan como jóvenes, como sanfernandinos. Me parece importante que la juventud empiece a discutir los temas actuales como economía, como medioambiente, como educación. Valoramos mucho eso”, aseguró acerca de la visita el militante del Frente Renovador Cristian Moro.

