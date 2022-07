Gianella: “El eje central de la gestión de Julio Zamora es garantizar el bienestar de la comunidad”

Sobre el acto, Gianella dijo: “Estamos contentos que estén en esta actividad los distintos espacios representativos del peronismo de Tigre, es importante que nos juntemos y tengamos un diálogo fluido y constante para pensar políticas e ideas que fortalezcan a la comunidad y las grandes discusiones de nuestro país”. Y señaló: “Consideremos que el trabajo es un eslabón clave en la columna de esta estructura. Es importante que las y los trabajadores no solo tengan un puesto laboral sino un salario digno”.

Y continuó: “El camino del gobierno municipal está en los tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato; las reformas en los polideportivos; en el salario de los empleados y su pase a planta permanente con el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, que tiene una inversión que representa el 30 por ciento del presupuesto cosa que no pasa en casi ningún lado; y por supuesto el proyecto para el futuro Hospital de Alta Complejidad”.