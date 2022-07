Con la presencia de Fernán Quirós, el Pro de José C. Paz inauguró la sede del Instituto República

“No le podemos dar ventaja a nuestro adversario. Nuestros enemigos no son las personas sino las políticas públicas que llevan adelante. Yo creo en el progreso, el desarrollo y el trabajo”, sostuvo y finalizó: “para lograr todo esto hay que hacer una transformación y ganar las elecciones”.

En tanto, Ezequiel Pazos manifestó que José C. Paz “es un distrito donde hay un montón de necesidades insatisfechas y se vive mal”. En este sentido, llamó a buscar “territorio, fuerza y que seamos más para llegar a las casas”. “Tenemos la responsabilidad de estar más fuertes que nunca y unidos”, agregó.

El ministro también aseguró que se está viviendo una “cuarta ola” de Covid con casos más leves y describió a la pandemia como “una catástrofe social, que no solamente generó problemas con la salud”, sino también en otros ámbitos.

Quirós brindó una charla en la que dio explicaciones acerca de la situación sanitaria del país. En este sentido, llamó a “dar vuelta el sistema de salud y descentralizarlo”. “Hay que estar cerca de la gente y organizar los hospitales. No puede ser que no tengamos las soluciones en el propio territorio”, manifestó.

La concejal Ulloa utilizó la palabra para darle la bienvenida a la gente y lanzó críticas contra el sistema sanitario. “No tenemos médicos, es una realidad, los hospitales no tienen insumos”, describió. Asimismo, explicó que los hospitales se colapsan y que “cuando ocurre un accidente, la gente debe ir al Mercante, que tampoco está en buenas condiciones”.

Con la presencia del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, el Pro de José C. Paz inauguró la sede distrital del Instituto República. Del evento participaron el dirigente local Ezequiel Pazos, junto a los concejales Alexis Lívora y Susana Ulloa.

